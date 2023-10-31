ضبط 52 مخالفة في حملة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج

شنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وضمان تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارة تموين ساقلتة وإدارة الطب البيطري بساقلتة، ومركز شرطة ساقلتة ومكتب العمل، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 52 محضرًا متنوعًا للمخالفين.

ضبط الأسعار بسوهاج

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الحملة اهتمت بالمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية وتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 52 محضرًا تموينيًا

وأضاف «البدري»، أن الحملة التي استهدفت محلات الجملة والقطاعي والنصف جملة والمعارض بنطاق مدينة ساقلتة وقراها، أسفرت عن تحرير 52 محضرًا متنوعًا وإعدام 20 كيلو لحوم متغيرة الخواص، لافتًا إلى أن المحاضر تم تحريرها للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.