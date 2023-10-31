«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن تنمية سيناء.. «مصر تعبر من جديد»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمشروعات تعمير سيناء، بعنوان «تنمية سيناء.. مصر تعبر من جديد»، وخبر آخر حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعنوان: «قوات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى القدس بغارات مكثفة.. وحملة اعتقالات موسعة في الضفة»

وجاء في ملف الوطن: قبل أكثر من 50 عاماً، شهدت «أرض الفيروز» معارك العزة والكرامة، إذ بذل الجنود الدماء والأرواح دفاعاً عن الأرض واستعادتها، ومنذ 10 أعوام شهدت معركة جديدة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، والتي انتصرت فيها الدولة باقتدار، لتبدأ بعدها على الفور معركة التنمية الشاملة لتحقيق الحلم الذى طالما تمناه المصريون، وأهل سيناء على مر العصور.

مسار تنموي متطور متكامل

«نريد مساراً تنموياً متطوراً ومتكاملاً، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة فى كل ربوع مصر»، هكذا وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة وكل مؤسسات الدولة، خلال متابعته خطط تطوير سيناء في أكثر من اجتماع، مع المسئولين والجهات المعنية، وهى الخطط التى احتاجت مئات المليارات من أجل ترويض شبه الجزيرة، بصخورها القاسية ورمالها التى كثيراً ما ارتوت بدماء أبنائها الأبطال، فحوَّلتها إلى ثروة قومية ومسار وطنى، تذخر بالفرص الاستثمارية، والمشروعات التنموية فى الصناعة والتجارة والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.

جهود جبارة للتنمية والبناء، شهدتها تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن على مدار 10 سنوات، بعد أن عاد إليها الأمن والاستقرار، دعمت خلالها الدولة أواصر ارتباطها بمدن القناة والدلتا وكل مصر عبر شرايين التنمية، ونهضة فى كل المجالات، تجعل «أرض الفيروز» قِبلة مستقبلية لمشروعات سياحية وصناعية وتجارية ولوجيستية وزراعية كبرى.