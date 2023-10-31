أحد مشايخ سيناء: تكاتفنا مع الدولة لتحرير أرضنا من الإرهاب

قال الشيخ على فريج، أحد مشايخ سيناء، إن سيناء مهمة جدًا لأنها تعتبر البوابة التي يأتي منها الخطر، الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولذلك فإن أهل سيناء يأتون في المقدمة مع القوات المسلحة، للحفاظ على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى أدوار أهل سيناء وشيوخها، ويشهد التاريخ على مواقفهم، سواء في أثناء حرب أكتوبر أو ما قبلها.

«فريج»: القوى الخارجية تحاول أن تستقطع جزء من مصر

وأكد «فريج» خلال مداخلته، على قناة «اكسترا نيوز»، أن القوى الخارجية تحاول أن تستقطع جزءًا من مصر، وهي سيناء لإقامة ولاية عليها، لكن بتكاتف أبناء سيناء مع القوات المسلحة، تم القضاء نهائيًا على الإرهاب، وعادت الأمور بشكل طبيعي إلى سيناء.

«فريج»: المشروعات التنموية تحدث على أرض سيناء في كل المجالات الاقتصادية

وتابع «فريج» أن المشروعات التنموية تحدث على أرض سيناء، في كل المجالات الاقتصادية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، أو تطوير ميناء العريش البحري، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأبيض، وتطوير ميناء المطار البري الموجود في العريش، ليصبح أكبر ميناء جوي بالمنطقة، وأيضًا ربط ميناء العريش البحري بميناء طابا، وهو من أكبر المشروعات التي ستتم في سيناء خلال عام.