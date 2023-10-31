كاتب صحفي: تنفيذ 500 مشروع في سيناء بتكلفة 800 مليار جنيه

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن تنمية وتعمير سيناء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحدث منذ عام 1982 «أي أكثر من 40 سنة»، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة تطوير سيناء بلغ 800 مليار جنيه في مختلف المجالات خلال آخر 9 سنوات، مشيرا إلى أن جرى تنفيذ 500 مشروع في سيناء على كافة الأصعدة سواء تنمية عمرانية أو تنمية زراعية أو بينة أساسية أو مواني أو طرق أوخدمات صحية أو تعليم أو جامعات ومدن جديدة.

جهود الدولة في تنمية سيناء

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة DMC، أن الدولة أنهت 18 تجمعا تنمويا في سيناء، إذ يضم الشمال 11 تجمعا بينما الجنوب 7 تجمعات تنموية، يأتي ذلك علاوة على إعداد الدولة لـ17 تجمعا تنمويا أخريين، مشيرا إلى أنّ الدولة أقامت مشروعات بينة أساسية على نطاق واسع، فهناك 140 مشروع طرق بحوالي 1100 كيلو متر خلال الفترة الماضية، إذ أن الوضع في سيناء تغير وتحول للأفضل تماما.

وتابع أنه جرى الانتهاء من مدينة رفح الجديدة، فضلا عن مشروع التجلي الأعظم كمنطقة سياحية، فسيناء مهمد الرسالات ومعبر الأنبياء ومسار العائلة المقدسة على مر التاريخ، مؤكدا أن سيناء جزء غال وعزيز على كل مصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي شدد في أكثر من مناسبة على استحالة التفريط أو المساوامة على سيناء.

انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وعن استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وهجماتها على قطاع غزة، قال «سقطت الأقنعة عن العالم الغربي من ناحية إزدواجية المعايير، والكيل بمكيالين أصبح فجا وظاهرا لكل العالم، ما يحدث في غزة من مجازر ومقاسي وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني يجب أن يخجل منه العالم»، موضحا أن الشعوب في كل الدول الغربية تضغط على الحكومات لكي تتراجع عن مواقفها.