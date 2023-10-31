آخر موعد لتحويل الحجز في مشروعات مبادرة «سكن كل المصريين»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لغلق باب تحويل الحجز لمشروعات مبادرة «سكن كل المصريين»، وذلك للمواطنين منخفضي الدخل.

اليوم آخر موعد لتحويل حجز وحدات سكن كل المصريين

وذكرت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى مد فترة تحويل الحجز لتكون اليوم آخرها، بدلا من الثلاثاء الماضي 24 أكتوبر، منوهة بأن التحويل يكون في الأماكن التالية «أكتوبر - بني سويف - المنوفية - الغربية».

وذكرت أن هناك عدة شروط للتحويل، وهي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

- في حالة زيادة عدد المتقدمين للتحويل تكون الاولوية للآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

خطوات تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين

وأشارت إلى أن خطوات التحويل تتمثل في التالي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/ .

- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

- الضغط على زر الطلبات ثم زرطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

- يجب تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع.

- في حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا بع ظهور نتيجة القبول لسداد رسوم جدية التحويل المقرر لها 35 جنيهًا.