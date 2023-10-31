«المبادرة الوطنية الفلسطينية»: آلاف الجثامين في غزة ما زالت تحت الأنقاض

قال مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن آلاف الجثامين ما زالت تحت الأنقاض في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف «البرغوثي»، ف أن الموقف المصري بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة أفشل المخطط الإسرائيلي، والولايات المتحدة كانت وراء فكرة تهجير وترحيل الفلسطينيين من غزة بالتعاون مع نيتنياهو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد، أن محاولة تهجير الفلسطينيين اصطدمت بالموقف المصري الصلب الذي يرفض فكرة الترحيل القسري.