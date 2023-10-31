قصف إسرائيلي يستهدف مخيم الشاطئ في غزة.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى

أفاد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بأن هناك قصفا إسرائيليا استهدف مخيم الشاطئ في قطاع غزة؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، مؤكدا أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد صعوبة في ظل منع إمدادات الوقود والماء والكهرباء.

وأضاف «الشوا»، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويستهدف المدنيين في قطاع غزة، وينفذ قصفا عشوائيا على منازل المدنيين في قطاع غزة، وفقًا لما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية».