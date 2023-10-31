أستاذ في العلوم السياسية: إسرائيل لا تملك خطة لاجتياح غزة.. ونتنياهو يناور سياسيا

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، إن إسرائيل لا زالت ترتكب مجزرة بحق الشعب الفلسطيني، وتحقيق إبادة جماعية للشعب، وهناك استهداف للمجمع السكني بشكل كامل، إذ يستمر الاحتلال في غطرسته، والقيام بعمليات القصف والقتل بشكل مستمر.

«الحرازين»: الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه خطة للحرب البرية

وأكد «الحرازين» خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المُذاع عبر شاشة dmc، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه خطة حرب برية، وإنما هي رسالة، يحاول من خلالها نتنياهو، المناورة على الشعب، بأنه قادر على دخول قطاع غزة دون أن يمس جنوده، ولكن كانت المقاومة لهم بالتصدي، سواء في الشمال أو منطقة الشجاعية أو حي الزيتون، وتوقفت مدرعات الاحتلال، بعد قصف كامل من الطيران والمدفعية والذوارق الحربية، وعادت إلى أدراجها، لأنها لم تستطع التقدم.

«الحرازين»: الشعب الفلسطيني صابر وصامد ومتمسك بأرضه

وتابع «الحرازين» يجب أن يدرك الجميع، أنّ الشعب الفلسطيني صابر وصامد ومتمسك بأرضه، وهناك من رحل في البداية من الشمال إلى الجنوب، ولكنه عاد مرة أخرى، لأن المواطن الفلسطيني لديه عقيدة، الموت داخل أرضه.