قائد الجيش الميداني الثاني: تربينا على مبادئ الوطنية وقيم الكرامة والعزة

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، إنّ رجال الجيش الثاني الميداني كسائر رجال القوات المسلحة المصرية على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم فداءً للوطن عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية، ولا يدخرون جهدا في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام نوكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وأضاف «ربيع»، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في الكتيبة 101، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «خلال السنوات الـ10 الماضية كان الجيش الثاني الميداني مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة وأفرعها الرئيسية والقوات الخاصة، وبمشاركة العديد من أهالي سيناء ورجال الشرطة المدنية البواسل، متسلحين بالإيمان ورابطين الجأش وجميعهم على رجل واحد قاتلوا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس والإرهاب وتم تطهير سيناء من دنسه».