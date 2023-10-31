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مدبولي: نفذنا أكثر من 1000 مشروع تنموي في شمال سيناء

كتب:

محمد مجدي
11:23 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى

الدكتور مصطفى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أنّ الرئيس أطلق مشروعا قوميا لتنميتها على الأصعدة كافة منذ عام 2014. 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته مؤتمر صحفي عالمي في شمال سيناء من مدينة العريش، أنّ محاور تنمية شمال سيناء تضمنت عملا أمنيًا لتطهير المحافظة من الإرهاب عبر عمليات القوات المسلحة، واقتصاديًا عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، واجتماعيًا من خلال المشروعات الخدمية وبرامج التنمية المجتمعية.

وأوضح «مدبولي»، أنّه في ظل التحديات التي واجهت شمال سيناء بصفة خاصة بعد عام 2011، كان لزامًا على الدولة التدخل الفوري للقضاء على الإرهاب، وتهيئة المحافظة لتنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي، إيمانًا بأنّ التنمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الدولة نفذت أكثر من 1000 مشروع بشمال سيناء بمختلف القطاعات منذ يونيو 2014 باستثمارات 283 مليار جنيه، بينها 726 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 246 مليار جنيه، وجار تنفيذ 289 مشروعًا بـ37 مليار جنيه.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.