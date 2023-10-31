مدبولي يشيد بمشاركة الإعلاميين والفنانين في إطلاق تنمية سيناء: قوة مصر الناعمة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوجود مشاركة واسعة من الإعلاميين والفنانين خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

مشاركة الإعلاميين والفنانين في إطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء

ويشارك في مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شبه جزيرة سيناء عدد من والإعلاميين والفنانين، بينهم أمير كرارة.

قوة مصر الناعمة

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الإعلاميين والفنانين «قوة مصر الناعمة»، ومن الضروري تعريف الشباب الجدد بأهمية هذا المكان لمصر وأمنها القومي.