مدبولي: سنستغل سيناء سياحيا.. ولن تكون أقل من الساحل الشمالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستعد لتنفيذ مشروعات سياحية في شمال سيناء قريبا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في المحافظة، مؤكدا أنّ لن تكون أقل من الساحل الشمالي الغربي للبلاد بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخططة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي يعقد من مدينة العريش، أنّه سيتم إحياء مسار العائلة المقدسة في نطاق سيناء، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظة، لافتا إلى وجود مشروعات لربط سيناء بقلب مصر بتكلفة 96.2 مليار جنيه، وبإجمالي أطوال طرق رئيسية قدرها 2466 كيلومترا طرق وأنفاق.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية الجاري والمخطط تنفيذها في سيناء هي 499 كيلومترا سكة حديد بتكلفة 14.2 مليار جنيه، كما سيتم تنفيذ سكة حديد من طابا إلى أي مكان في مصر خلال الفترة المقبلة، وجار الربط الدولي لشمال سيناء بمواني ومطارات بتكلفة 37.6 مليار جنيه بإجمالي 21 مشروعًا.