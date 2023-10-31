تسجيل 603 آلاف أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة في الدقهلية

قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، إن عدد الأسر المسجلة على برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة وصل إلى 603 آلاف أسرة، موضحًا استهداف قرية كفر غنام في مدينة السنبلاوين لوجود عدد كبير من الأسر المهمشة، حيث أجريت أبحاث عن الحالة الاجتماعية وتقديم يد المساعدة لهم فورًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

إنجازات عديدة في مجال الحماية الاجتماعية

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالدقهلية لـ«الوطن»، أن مديرية التضامن الاجتماعي شهدت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدًا في مجال الحماية الاجتماعية، حيث أوضح أن المديرية استهدفت خلال تلك الفترة القرى الريفية للوصول إلى المواطن البسيط والأماكن البعيدة والنائية، وتحديدًا الأسر الأولى بالرعاية.

في سياق منفصل، تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أعمال وحدة التضامن الاجتماعي بقرية كفر غنام التابعة لمجلس المدينة والاطمئنان على حسن سير العمل ومتابعة حالات الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتقديم الرعاية والاهتمام لتلك الأسر من تكافل وكرامة.

الأسر المستفيدة ببرنامج تكافل وكرامة بكفر غنام

وأكد رئيس مجلس السنبلاوين، في بيان، أنه يتم التعامل مع الأسر الأولى بالرعاية بموجب أبحاث يقوم بها فريق عمل من التضامن الاجتماعي بالقرى وتحديدًا قرية كفر غنام، واستفاد من برنامج تكافل وكرامة في كفر غنام فقط عدد 1140 حالة بإجمالي 740 ألف جنية شهريًا، وتم التنبيه بسرعة الانتهاء من أي طلبات وإنجازها للاستفادة منها طبقًا للقانون.