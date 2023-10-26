الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. خطوات بسيطة للتأكد من استحقاق الصرف

منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للمرتبات وعلاوة غلاء المعيشة، فضلا عن زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ويهتم المستحقين لذلك المعاش بمعرفة هل يتم صرف المعاش لهم أم لا؟، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بـ الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام لشكاوى برنامج تكافل وكرامة للمواطنين، للتسهيل عليهم في عملية الاستعلام عن استحقاقهم للمعاش من عدمه، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر البوابة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- يقوم الراغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالدخول للموقع من هنـــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة في الخانة المخصصة لذلك، ثم يتم الضغط على استعلام.

- لتظهر أمام المواطن الرغبة في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وحالة الصرف الخاصة به، وهل يستحق صرف المعاش أم لا.

وتتيح بوابة الشكاوى والاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة للمواطنين فرصة تقديم شكوى، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في تقديم شكوى خاصة ببرنامج تكافل وكرامة بالدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج، ثم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة المعاش ثم الضغط على تسجيل شكوى.

- وبعدها يقوم المواطن بتسجيل الشكوى الخاصة به كتابة، ثم يتم الضغط على تسجيل.