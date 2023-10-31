سياسيون وإعلاميون يشاركون رئيس الوزراء جولته في العريش

شارك وفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والفنانين، في جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101 في العريش، صباح اليوم.

ممثلو التنسيقية ومجلس الشيوخ

ومن أبرز السياسيين والإعلاميين المشاركين في وفد الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته في مدينة العريش، تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، والنائب سليمان الزملوط، أحد مشايخ سيناء، ورجل الاعمال المصري إبراهيم العرجاني، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور.

ومن الإعلاميين الحضور، شارك الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز.

وخلال كلمته اليوم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تستعد لتنفيذ مشروعات سياحية في شمال سيناء قريبا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في المحافظة، مؤكدا أنّها لن تكون أقل من الساحل الشمالي الغربي للبلاد بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخططة.