ميسي يسب صحفيا بعد تتويجه بجائزة «البالون دور» للمرة الثامنة.. ما السبب؟

لم يكن سهلًا على ليونيل ميسي إظهار وجهه الغاضب، فعلي مدار مسيرته بالكامل، لم يرتبط اسم البرغوث الأرجنتيني بأزمات عكرت صفو مشواره، في ظل تركيزه الكبير على حصد الجوائز والذهاب لأبعد نقطة في عالم إنجازات الساحرة المستديرة، لكن تلك المرة كانت مختلفة.. ماذا حدث لأفضل لاعب في العالم 8 مرات؟.

ماذا أغضب ليونيل ميسي في حفل «الكرة الذهبية»؟

ليلة الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، كانت استثنائية على الجانبين الإيجابي والسلبي، إذ عزز البرغوث الأرجنتيني رقمه القياسي، كأكثر لاعب في التاريخ حصولًا على لقب أفضل لاعب في العالم «بالون دور - الكرة الذهبية»، فيما عكر صفو الحدث بعض اللقطات الغريبة.

لماذا أحرج ليونيل ميسي الصحفي الإسباني يانوس؟

دخل ليونيل ميسي في مناوشات مع صحفي إسباني، أثناء وجوده بممر الصحفيين والإعلاميين من أجل الحديث عن شعوره بعد الحصول على لقب الأفضل في العالم للمرة الثامنة في تاريخه، وبالفعل وافق على إجراء المقابلة مع الصحفي الإسباني إيباي يانوس، من أجل توجيه بعض كلمات التوبيخ بسبب إفشاء الرسائل الخاصة بينهما.

ليونيل ميسي استشاط غضبًا من تصرف الصحفي الإسباني وقرر توجيه اللوم له وسبه أمام الملايين، إذ وضعه في مواجهة وأحرجه بسؤاله عن لماذا يفصح عن الرسائل الخاصة بينهما عبر القناة الخاصة به؟، ليدافع الصحفي الإسباني عن نفسه بأنه يضع غطاء على الرسائل ولا يذيعها كما هي.

جاء حديث الصحفي وميسي كالتالي: «لقد غضبت من تصرفاتك ونشرك للرسائل الخاصة بيننا للعامة، أنت تفتقر لأدنى أنواع الخصوصية»، ورد الصحفي عليه: «لكن أنا أضع ساترًا عليها»، ما زاد غضب ليونيل ميسي: «أنت تضع عليها ساترًا ثم ترويها بلسانك، أنا لا أحب ذلك، والمرة المقبلة لن أرد على رسائلك وسأضعك في قائمة القراءات دون رد».