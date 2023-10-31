«النقل»: تعاقدنا مع 8 شركات عالمية لتوطين صناعة النقل الذكي في مصر

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار توطين صناعة النقل في مصر.

إنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل

وكشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، أنه عقدت شراكة مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل، لافتة إلى أن المعرض حقق نجاحا مهمة في الفترات السابقة، ويعتبر منصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات المنفذة لمشروعات النقل.

وأكدت أن المعرض يأتي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة التحول الرقمي، ويقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف النقل، موضحة أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحسين الموانئ بصفة عامة، باستثمارات تصل إلى 2 تريليون جنيه.