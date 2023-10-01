وزير النقل: 7 ممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية

كشف وزير النقل تفاصيل الـ 7 ممرات اللوجيستية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بنظيرتها على المتوسط بواسطة شبكة من السكك الحديدية مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات جزء من خطة الحزام والطريق لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستية.

وقال وزير النقل خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن الممر الأول وهو ميناء السخنة _ الإسكندرية، الذي يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر يربطها الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، مرورًا بكل المناطق الزراعية والصناعية على جانبي الممر وخاصة المواني الجافة سواء بالعاشر من رمضان أو السادات وينتهى بميناء الإسكندرية الكبير.

الممر اللوجيستي الثاني

أما الممر اللوجيستي الثاني والذي لا يقل أهمية عن ميناء السخنة الإسكندرية، وهو العريش طابا ويبدأ من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري.

الممر اللوجيستى الثالث

أما الممر اللوجيستى الثالث وهو ممر القاهرة الإسكندرية اللوجيستي، ويبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وحتى ميناء الإسكندرية الكبير.

الممر الوجيستي الرابع

أما الممر الوجيستي الرابع وهو ممر طنطا المنصورة دمياط والذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا وحتى ميناء دمياط.

الممر الوجيستي الخامس

أما الممر الوجيستي الخامس ممر جرجوب السلوم والذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري وحتى ميناء السلوم البري.

الممر اللوجيستي السادس

أما الممر اللوجيستي السادس، وهو ممر القاهرة أسوان أبو سمبل اللوجيستي ويبدأ من الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع.

الممر اللوجيستي السابع

أما الممر اللوجيستي السابع، وهو ممر سفاجا قنا أبو طرطور اللوجيستي ويبدأ من الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.