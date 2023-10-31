رئيس «مياه القناة»: افتتاح 6 محطات جديدة في القنطرة شرق قريبا

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الافتتاح الرسمي والتشغيل الفعلي لـ3 محطات رفع صرف صحي و3 خزانات رفع مياه بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية قريبا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي.

محطة العبور بطاقة 5000 مترمكعب

وقال «عصمت»، إنه تم الانتهاء من الأعمال وسيتم الافتتاح لمحطة رفع صرف صحي قرية العبور، والتي تعمل بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي قرية السلام وتعمل بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي جلبانة وتعمل بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب، لافتا علي الانتهاء الكامل من مد جميع شبكات الصرف الرئيسية والفرعية بتلك القري والوصلات المنزلية .

توصيل المياه للقري المحرومة

كما أكد رئيس الشركة الانتهاء والافتتاح التشغيل الفعلي قريبا لخزاني مياه شرب في قرية التقدم، وذلك ليخدم مناطق قرية التقدم والعمدة، وأبوعليان والزوايرة والمناطق المجاورة، وخزان مياه قرية السلام بسعة تصميمية 500 مترمكعب ويخدم مناطق السلام والأحرار وميت أبو الكوم، والمروة 1 و2، وخزان رافع مياه قرية العبور بسعة تصميمية 500 متر مكعب، ويخدم مناطق العبور والمناطق المجاورة، ويخدم 8050 مشترك.

يذكر أن ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة تحرص على تطهير محطات وشبكات مياه الشرب من الرواسب خاصة في فصل الشتاء بالإضافة إلى توصيل المياه إلى المناطق المحرومة منها