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أحمد العوضي: المشروعات التنموية ستعود بالنفع على أهالي سيناء

كتب:

شريف سليمان
01:30 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بتواجده في شمال سيناء رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووفد وزاري، قائلًا: «أفخر بأني موجود مع كل زملائي في حضرة رئيس الوزراء».

وأضاف «العوضي»، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء: «سعيد بكل مشروعات التنمية العمرانية في سيناء، لأن سيناء كانت مهملة منذ سنوات طويلة، ولم تحصل على الاهتمام المطلوب، ولكنها شهدت اهتماما كبيرا في السنوات العشرة الأخيرة، من حيث المشروعات التي تم تدشينها والمشروعات التي سيتم تدشينها».

وتابع: «شعرت بالسعادة عندما رأيت خطة تنمية سيناء، وأقول إن أهل سيناء يستحقون هذه المشروعات التي ستعود بالنفع عليهم ومصر».

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