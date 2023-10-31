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«قبائل شمال سيناء»: الإنفاق على البنية التحتية ترك أثرا إيجابيا على أهالي المحافظة

كتب:

مريم جاد
01:02 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
مؤتمر تنمية سيناء

مؤتمر تنمية سيناء

قال الشيخ ابراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، إنّ عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية وتعمير سيناء، بيّن أنّ الدولة أنفقت أكثر من 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء بالمرحلة الأولى، ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية سيناء.

وأضاف رفيع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما تم في المرحلة الأولى من إنفاق أموال على البنية التحتية كان له أثر كبير على أهالي سيناء، حيث نشهد اليوم استكمال المرحلة الثانية للإسراع في خطى تعمير سيناء، لافتا إلى أنّ رئيس الوزراء كشف عن استعداد الدولة لصرف قروض ميسرة للشركات المملوكة لأهالي سيناء، لمساعدتهم على تطوير المحافظة.

وأوضح نائب رئيس مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، أنّ الخطوة من شأنها توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة الفرصة أمام الشركات للمشاركة في عملية التنمية بصورة كبيرة وواضحه، لافتا إلى أهمية استمرار العمل والاستثمار في المرحلة المقبلة لتنمية سيناء وتعميرها.

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بقلم مريم جاد