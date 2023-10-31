آخر موعد لسداد اشتراكات الغرفة التجارية في الإسكندرية.. 25% غرامة تأخير

كشفت الغرفة التجارية بالإسكندرية عن آخر موعد لسداد اشتراكات منتسبي الغرفة عن عام 2023، مشيرة إلى أن بعد ذلك ستُفرض غرامة تأخير تصل إلى ربع قيمة الاشتراك.

غرامة تأخير

وبحسب بيان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، فإنها منتسبيها من التجار والصناع، ومؤدي الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، عليهم المبادرة بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2023، والسنوات السابقة في موعد غايته 30 نوفمبر المقبل.

واكدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه يجب سداد الاشتراكات تفاديًا لسداد التعويض المقرر وقدره 25% من قيمة الاشتراك السنوي، طبقًا للمادة 25 من قانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

الغرفة التجارية بالإسكندرية

يذكر، أن الغرفة التجارية تقدم خدمات دعم وتطوير «التجارة – الصناعة – الخدمات – والاستثمار - والمجتمع المحلي» في محافظة الاسكندرية بمستوى مهني يسهم بفاعلية في تعظيم عناصر القدرة التنافسية في «التجارية –الصناعية – الخدمية –الاستثمارية –البيئية - البشرية» للاقتصاد القومي عامة، وللاقتصاد المحلي خاصة، بما يعزز القيم المضافة في الناتج المحلي.