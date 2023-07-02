«غرفة الإسكندرية التجارية»: تراجع أسعار الزيت والأرز.. وتوقعات بانخفاض البيض

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد، ساهم توازن الأسعار خلال الأيام الماضية، فضلا عن استمرار المعارض المختلفة التي نظمتها الدولة، في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية، تكفي وتفيض عن احتياجات المواطنين.

استقرار أسعار السلع الغذائية

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أنّ أغلب أسعار السلع الغذائية مستقرة، وبعض السلع انخفضت أسعارها ومنها الأرز والزيت، حيث تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيه في الكرتونة، كما انخفض سعر الأرز بنحو 3000 جنيه في الطن، وتراجع سعر الأرز السائب إلى 25 جنيها للكيلو.

أسعار السلغ الغذائية

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالإسكندرية، أنّه بالنسبة لأسعار باقي السلع الأخرى، فإنّ سعر الجبن الأبيض تراوح بين 76 - 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي الكيلو من 140 - 180 جنيها، والجبن المعبأ «فيتا» العلبة وزن ربع كيلو من 12 - 17 جنيها، أما المكرونة فيتراوح سعر العبوة 400 جرام من 8 - 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 750 مللي من 40 - 45 جنيها، والزجاجة اللتر من 60 - 65 جنيها، وعبوة السكر وزن 1 كيلو من 20 - 25 جنيها، والأرز من 25 - 30 جنيها العبوة الكيلو.

وعن أسعار اللبن، قال المنوفي، استقر سعر اللبن السائب ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموسي ليتراوح بين 20 - 25 جنيها، والبقري بين 8 - 10 جنيهات، واللبن المبستر من 25 - 30 جنيها للكيلو الواحد.

وعن أسعار البيض، فيتراوح سعر طبق البيض الأحمر «30 بيضة» بين 120 - 125 جنيها، والبيض الأبيض يقل بنحو 5 جنيهات فيتراوح بين 115 - 120 جنيها للطبق، متوقعا المزيد من الانخفاض في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة.