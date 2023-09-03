«غرفة الإسكندرية» تستقبل رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة

استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء هشام علي مشهور، وعدد من ممثلي الهيئة، وذلك لبحث آليات التعاون بين الغرفة والهيئة، والرد على كل أسئلة مستخلصي الجمارك.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمد حفني ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد وأحمد الكاتب وإسماعيل أبو حمدة، ورانيا نصير، ومدحت شلبي رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعدد من أعضاء الشعبة ومنتسبي الغرفة.

آليات نظام إدارة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء اليوم، أن اللقاء شهد مناقشة آليات نظام إدارة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتقديم شرح وافي لعمل معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية بميناء الإسكندرية والدخيلة.

إرسال توصيات للجهات المعنية

كما جرى خلال اللقاء، الرد على كل أسئلة الحضور، والخروج بعدد من التوصيات، لإرسالها إلى الجهات المعنية، وهي التوصيات التي لم تعلن عنها في البيان الرسمي حيث تم توجيها إلى الجهات المعنية للنظر فيها.