«مستثمرو السياحة»: سيناء تستقبل نحو 40% من زوار مصر سنويا

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إنّ شبه جزيرة سيناء أحد أهم المناطق ذات القيمة الاقتصادية لمصر، وتذخر بمقومات غير موجودة في كثير من المحافظات المصرية، لافتا إلى أنّ نحو 40% من السياح الذين يزورون مصر سنويا، يتضمن برنامجهم زيارة إلى شرم الشيخ أو طابا أو دهب أو نويبع في سيناء.

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّ سيناء بها نحو 30% من الطاقة الفندقية التي تمتلكها مصر، فضلا عن أنّ قطاع السياحة في سيناء يساهم بقدر جيد في الموازنة العامة للدولة، ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري بين وظائف دائمة أو مؤقتة.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّ مدن جنوب وشمال سيناء يصلحان لممارسة العديد من الأنماط السياحية كالسياحة الترفيهية الشاطئية، فضلا عن السياحة الدينية والروحية الموجودة بسانت كاترين، إضافة إلى سياحة المغامرات والسفاري والصحاري والسياحة العلاجية والاستشفائية.