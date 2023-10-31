أمير كرارة: فخور بجهود الدولة في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

أعرب الفنان أمير كرارة، عن سعادته البالغة إزاء مشاركته في الجولة الموسعة للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، التي قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال كرارة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه فخور بجهود الدولة في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، مضيفا أن الحياة عادت لطبيعتها بعد تطهير الأراضي، حيث تم فتح الطرق العامة والميادين بشكل طبيعي.

أمير كرارة يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي في الاختيار

وكان أمير كرارة قد تألق بتجسيده لشخصية الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بكمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، وذلك في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، حيث حاز أدائه للشخصية على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، لاسيما إنه درس الشخصية من كل نواحيها بعد استمداده معلومات عن الشهيد المنسي، من أسرته.

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» أحمد العوضي، عصام السقا، دينا فؤاد، عابد عناني، إياد نصار، ضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.