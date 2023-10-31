«التجمع»: تنمية سيناء هي الضمانة الأساسية لحمايتها من الأطماع

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بالطفرة التنموية الملحوظة التي شهدتها سيناء خلال السنوات العشر الأخيرة، منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على جميع المستويات، باعتبارها محورًا رئيسيًا ضمن الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء، وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداد طبيعي لوادي النيل.

وقال فؤاد لـ«الوطن»، إنّ سيناء في قلب ووجدان كل المصريين، وفي الضمير الجمعي تمثل جزءًا غاليا من الوطن، ارتوت أرضها بدماء خيرة شباب مصر على مدى التاريخ دفاعا عن ترابها، ولذلك فإنّ حزب التجمع يرى أنّ تنمية سيناء هي الضمانة الأساسية لحمايتها من الأطماع التي كانت تظهر على استحياء، إلى أن بدأت تخرج إلى العلانية سواء من إسرائيل أو القوى الدولية الداعمة لها، في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مساعد رئيس «التجمع» أنّ المتابع للتطورات التالية لإطلاق الرئيس لمشروع تنمية سيناء، يتأكد من جدية الحكومة في التنفيذ، بداية من إنشاء جهاز تنمية سيناء ككيان حكومي مستقل عام 2015، ما ساعد على الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة بتكلفة غير مسبوقة تعدت تريليون جنيه حتى الآن.

ولفت إلى أنّه رغم التحديات التي تواجهها عملية التنمية في سيناء، إلا أنّ الحكومة أكدت من خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنّها ملتزمة بتحقيق أهدافها، وتحويل سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق ازدهارا في مصر والمنطقة بأكملها.