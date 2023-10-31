رئيس «مجاهدي سيناء»: السيسي يحقق حلمنا في التنمية بعدما انتظرنا لسنوات

أكد الشيخ عبدالله جهامة، أحد كبار مشايخ وعواقل شمال سيناء ورئيس جمعية مجاهدي شمال سيناء، أن ما أعلنته الدولة اليوم من مشروعات قومية وتنموية بمئات المليارات من الجنيهات في مختلف القطاعات، بمثابة «عيد جديد لتنمية سيناء».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القبائل السيناوية انتظرت طوال عشرات السنوات إطلاق مشروعات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمارية مثلما بدأت الدولة المصرية، لكن ذلك لم يتحقق إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نقلة في مستوى معيشة المواطن السيناوي

وأشار إلى أن كل مواطن سيناوي شريف فخور وسعيد بما أعلنته الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة، مؤكدا أن تلك المشروعات ستمثل نقلة في مستوى معيشة المواطن السيناوي، ودعم مباشر للأمن القومي المصري.

وشدد الشيخ عبدالله جهامة على رفض كل أبناء سيناء لأطروحات تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء، قائلا: «سيناء أرض مصرية، وكل شبر فيها سيظل مصريا».

وتوجه رئيس جمعية مجاهدي سيناء بكل الشكر والتقدير والاعتزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة، ولجميع الأجهزة المعنية على ما يحققوه من حلم لكل سيناوي شريف بتنمية أرضه وتوفير مصدر دخل له.