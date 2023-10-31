مصطفى بكري: الدولة تبذل الغالي والرخيص من أجل تعمير وتنمية سيناء

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة مستمرة في تنمية سيناء، وتبذل الغالي والرخيص من أجل هذا التعمير والتنمية العظيمة التي بدأت في الانطلاق منذ عام 2014، مشيرا إلى أن الأرقام التي تحدث عنها رئيس الوزراء اليوم سواء، سواء التي جرى إنفاقها أو ما سيتم إنفاقه، تعد مؤشرا هاما على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية.

وأضاف «إسماعيل»، خلال لقائه على هامش المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في الكتيبة 101 بالعريش، عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن القيادة السياسية تحرص على جعل سيناء مركزا مهما على كل الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياحية والثقافية، مؤكدا أن رسالة رئيس الوزراء اليوم تعكس ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي من أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى، ومن بينها الجانب المصري.

وتابع، أن قضية سيناء جوهرية كما قال رئيس الوزراء اليوم، مشددا على أن مصر قدمت مئات الآلاف من الشهداء ومستعدة لتقديم الملايين دفاعا عن هذه الأرض، وأن سيناء أغلى قطعة أرض لدى المصريين جميعا.