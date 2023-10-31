محافظ سوهاج يبحث تطوير المنظومة الطبية مع وكيل وزارة الصحة الجديد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة سوهاج، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، عقب صدور قرار بتعينة وكيل لصحة سوهاج، خلفا للدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة السابق بسوهاج.

دعم محافظة سوهاج لمديرية الصحة والسكان

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة سوهاج، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تقديم كل أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بسوهاج.

إهداء ميدالية المحافظة للوكيل السابق

ووجه «الفقي» الشكر للدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة السابق، وقام بإهدائه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير نظرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيا له دوام التوفيق.