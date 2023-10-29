«صحة الدقهلية» تنظم برنامجا تدريبيا حول دور الإخصائي الاجتماعي بالمجال الطبي 

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة الخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع قسم التدريب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة بتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة وطالبات المعهد على دور الإخصائي الاجتماعي في المجال الطبي.

برنامج تدريبي بصحة الدقهلية

وأوضح في بيان أنه جرى تنظيم البرنامج التدريبي اليوم الأحد، إذ تناولت الدورة دور الأخصائي الاجتماعي وتكامله مع أدوار باقي الفريق الطبي بهدف تقديم خدمة علاجية تلبي احتياجات وتطلعات المرضى والمترددين.

وأشار إلى أنه جرى عمل التدريب من قبل علاء رزق مدير ادارة الخدمة الاجتماعية والذي استعرض الدور التنفيذي للإخصائي الاجتماعي الطبي مع المرضي محوريته مع الفئات الأولى بالرعاية مثل مرضى الدرن والجذام ومع الأطفال المعثور عليهم وفي مجال التربية الاجتماعية بمدارس التمريض.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب طلبه وطالبات على الممارسة المهنيه لهذا الدور في بعض مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية، ويجري التنفيذ في إطار رؤية مصر 2030 واهتمام الدولة بربط الجانب الأكاديمي بالعملي لتخريج شباب مؤهل ومدرب ومستعد لدخول سوق العمل.