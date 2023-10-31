«هيئة الدواء» تحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانًا بشان المضادات الحيوية، موضحة مدى المخاطر التي تنتج عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة.

أضرار الإسراف في تناول المضادات الحيوية

وتابعت هيئة الدواء، أنه من أبرز المشكلات الصحية الخطيرة الناتجة عن الإفراط فى تناول المضادات الحيوية بكثرة، هو تكوين بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، أو التأثير السلبي على البكتيريا المفيدة، وهو ما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

الحصول على المضادات الحيوية باستشارة الطبيب

وطالبت هيئة الدواء، من المواطنين ضرورة عدم الحصول على المضادات الحيوية، إلا بعد استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تسبب أضرارا جسيمة على الصحة العامة.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء، فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بمأمونية المستلزمات الطبية، لافتة الى أنّ الدورة من المقرر انعقادها الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر المقبل، ولمدة 3 أيام بمقر الهيئة في المعادي.