هيئة الدواء: جميع أشكال المضادات الحيوية فعّالة بنفس القدر

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيانًا لتصحيح معلومة خاطئة منتشرة بين بعض المواطنين حول فاعلية المضادات الحيوية المتوفرة على شكل أقراص، وأن فاعليتها أقل من المضادات الحيوية المتوفرة على شكل أمبول أو فيال​.​

أنواع المضادات الحيوية الموجودة بأشكال صيدلية

وأوضحت هيئة الدواء أنَّ المضادات الحيوية موجودة بأشكال كثيرة، مثل «الأقراص والكبسولات والأمبول والفيال»، مؤكّدة أنَّ جميع هذه الأشكال الصيدلية ذات فاعلية وجودة ومأمونية عالية؛ إذ أنَّها معتمدة من هيئة الدواء المصرية، ولكن تختلف حسب الحاجة و حالة المريض. ​

​وحددت هيئة الدواء أنواع المضادات الحيوية الموجودة بأشكال صيدلية وجاءت على النحو التالي:-

- مراهم وكريمات أو قطرات (موضعي).

- أقراص وكبسولات (عن طريق الفم).​

- أمبول وفيال (عن طريق الحقن). ​

تحذير من شراء المضادات الحيوية دون وصف الطبيب

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم شراء أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، ومعرفة الجرعة المناسبة، واستشارة الصيدلي عن التداخلات الدوائية والآثار الجانبية للدواء حيث أنه الخبير الأول بالدواء. ​