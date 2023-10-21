هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية لا تعالج ارتفاع الحرارة

أصدرت هيئة الدواء بيانًا مقتضبًا حول أسباب ارتفاع درجة الحرارة الكثيرة خلال فصل الشتاء، موضحة أن ذلك بسبب التقلبات الجوية، محذرة من استخدام المضادات الحيوية لعلاج هذه الحالة.

المضاد الحيوي لا يستخدم لخفض الحرارة

وقالت هيئة الدواء: لا يستخدم المضاد الحيوي كخافض للحرارة، مشيرة إلى أنه من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة، وهذه الاستخدامات تجعل لها تأثير سئ على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​

أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

وأوضحت هيئة الدواء أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية كالتالي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

​- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

​- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

​- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية

​- استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

- استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​

​ونصحت هيئة الدواء بأهمية تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.​