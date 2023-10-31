«الصحة» تحسم الجدل بشأن الإصابة بالإنفلونزا بعد الحصول على اللقاح

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإصابة بالإنفلونزا بعد الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحة أنه لا صحة لكون لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يصيبك بالإنفلونزا، وإذا شعرت بألم أو حمى بسيطة فهذا يعتبر رد فعل طبيعي للجهاز المناعي على اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاح تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات والحمى وورم مكان التطعيم وتكسير في العضلات، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وذلك في غضون يومين لا أكثر.

أماكن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية وجميع فروعها على مستوى المحافظات وفي العديد من الصيدليات.

وحددت وزارة الصحة والسكان أن جميع المواطنين يحق لهم الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ما عدا بعض الفئات، وتتمثل الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر، والأشخاص الذين يصابون بحساسية البيض، ومن لديهم حساسية تجاه مكونات اللقاح، لافتا إلى أنه خلال ذلك على المواطنين الحصول على اللقاح لتقوية الجهاز المناعي للجسم والوقاية من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا.