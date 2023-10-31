«التضامن» تعلن إطلاق أكشاك شغلني الإلكترونية في 3 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وشركة شغلني، عن إطلاق أكشاك شغلني الإلكترونية في 25 إدارة اجتماعية تابعة للوزارة في المحافظات التالية: «القاهرة - الجيزة -الإسكندرية».

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن التقديم على فرص العمل مجاناً، وذلك كخدمة تطبق لأول مرة في مصر، لمساعدة راغبي العمل في التقديم على أحدث الوظائف المتاحة.

أماكن أكشاك شغلني الإلكترونية

وتتواجد أكشاك شغلني الإلكترونية في الإدارات الاجتماعية الآتية:

«القاهرة»: حلوان - البساتين - المرج - السلام - دار السلام - التبين - عين شمس - منشية ناصر - المقطم - المطرية - شرق مدينة نصر.

«الجيزة»: اطفيح - العياط - منشأة القناطر - الصف - البدرشين - أوسيم - بولاق الدكرور - كرداسة - الهرم - أبو النمرس - الوراق - دهشور.

«الإسكندرية»: العامرية - المنتزة.

برنامج «فرصة» هدفه التمكين الاقتصادي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهدف من برنامج «فرصة» هو التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي، والحصول على وظائف لائقة، لتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية للدعم والاستقلالية المالية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الفئات التالية: «محدودي الدخل - الشباب - المرأة - ذوي الهمم - الأسر الأشد احتياجا - مستفيدي تكافل وكرامة - الفئات المحذوفة من تكافل وكرامة».