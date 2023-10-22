محافظ المنيا: «فرصة» برنامج حماية اجتماعية رائد في دعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامَج «فرصة» للتمكين الاقتصادي لأسر «تكافل وكرامة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

تخصيص 4 رؤوس ماعز لكل مستفيد

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية تنفذ المرحلة الثالثة لمشروع «فرصة»، حيث تم توزيع 30 مشروعًا على المستفيدين من مشروع «تكافل وكرامة» بقرية طرفا بمركز سمالوط، حيث تم تخصيص 4 رؤوس ماعز لكل مستفيد، مقدمة من جمعية عبد الله النديم، كما تم توزيع الدفعة الثانية من رؤوس الماعز بعدد 160 رأس ماعز لـعدد 40 مستفيدًا من جمعية الحق والحياة بقرية الروبي بمركز سمالوط.

إنهاء إجراءات الترقيم والتسجيل والتأمين

وأشار الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري في المنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 250 كجم علف مجانًا لكل مستفيد.

جدير بالذكر، أن مبادرة «فرصة» تعمل تحت شعار «من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية» عبر تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، وتقديم الخدمات غير المالية المتمثلة في زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية ولا سيما في المجتمعات الريفية.