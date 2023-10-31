محافظ مطروح: مصر تلعب دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دور مصر المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحًا أنه يؤيد قرارات القيادة السياسية المصرية والتي تهدف للحفاظ على الأمن القومى المصري، ومساندة القضية الفلسطينية بجانب دعمه للدور المصري تجاه ما يحدث في غزة والحرص على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

نجاح مهرجان التمور السابع بمشاركة 9 دول

وأشار المحافظ، خلال حضوره اجتماع مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، إلى نجاح مهرجان التمور الدولي السابع في واحة سيوة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الصناعة، واستضافة واحة سيوة لأكثر من 9 دول شقيقة وصديقة بمشاركة 95 عارض من أكبر الشركات المنتجة والمصنعة للتمور.

دعم الحركة السياحية بمحافظة مطروح

وتناولت الجلسة جهود جامعة مطروح، بالتعاون مع أجهزة المحافظة التنفيذية، فيما يخص خدمة وتنمية المجتمع المحلى ومنها العمل على الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتعاون بين كلية الطب البيطري ومديري الطب البيطري بالمحافظة، وكذلك جهود جامعة مطروح في دعم الحركة السياحية بالمحافظة مع إعداد المزيد من الدراسات ودورات تدريب وتأهيل الطلاب بكلية السياحة بعدد من فنادق المحافظة واكتساب مزيد من الخبرات ومتابعة تفعيل توصيات المؤتمرات السياحية.

تفعيل دور الأبحاث للحفاظ علي ثروة أغنام البرقي

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى جهود كليات الجامعة في تفعيل عدد من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بخدمة المجتمع المحلى ومنها الخاصة بالحفاظ على ثروة أغنام البرقي التى تتميز بها مطروح، وكذلك دراسة خاصة بالأنيميا المنجلية ومقاومة الآفات بأشجار النخيل والزيتون وغيرها.