محافظ مطروح: توفير استشاريين قلب في مستشفيات التأمين الصحي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عيادات منطقة التأمين الصحي بمحافظة مطروح، في إطار جولاته المستمرة على جميع القطاعات بالمحافظة، للتأكد من سير العمل بها وتقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين، واستمع لعدد من المواطنين، ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

توفير استشاريين قلب في التأمين الصحي بمطروح

ووجه محافظ مطروح، الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير عام التأمين الصحي بمطروح، بسرعة التنسيق مع مركز قلب مطروح، لإمكانية التعاقد مع استشاريين من المركز، كذلك التنسيق مع منطقة التأمين الصحي بالإسكندرية لزيادة عدد استشاريي القلب وتواجدهم بصف دورية، وذلك للتيسير على المرضى لعلاج أمراض القلب، وتقليل التزاحم مع تنظيم عملية دخول المرضى بأسبقية الحجز.

إزالة الباعة الجائلين حول التأمين الصحي والمستشفيات

كما تفقد محافظ مطروح، صيدلية التأمين الصحي واطمأن على توافر الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية، ووجه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، بإزالة كل الإشغالات العشوائية والباعة الجائلين حول منطقة التأمين الصحي والشوارع المحيطة بمستشفيات الأطفال والنسا والتوليد، وتحقيق انضباط الشوارع وتيسير حركة الموصلات والسير بالمنطقة والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة ومنع أي تجاوزات.