تعرف على الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت العديد من المدارس، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024

وأوضحت بعض المدارس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024 وهي كالتالي:

- عدد 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب .

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.