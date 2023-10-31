فريق كورال الجامعة البريطانية بمصر يتألق بأمسية «الفن أقوى رسالة»

أحيا فريق كورال الجامعة البريطانية في مصر، أمسية غنائية وطنية بعنوان «ليلة الكورال ..الفن أقوي رسالة»، بمسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

جاء ذلك بتنظيم من اتحاد طلاب الجامعة البريطانية، وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة، وحضر الأمسية عددًا من أعضاء مجلس الأمناء، وعلى رأسهم فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

فريق كورال الجامعة البريطانية في مصر يتألق بأمسية غناء

وقدم الفريق الذي يضم مجموعة كبيرة من طلاب الجامعة الموهوبين وأصحاب الأداء الجيد والصوت المميز، مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية، لكبار المطربين مثل أغنية تحيا مصر تحيا، وابن مصر، وطوبة فوق طوبة، كما قدم الفريق عددًا من الأغاني الفلسطينية تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، مثل أغنية زهرة المدائن.

تلقى التبرعات لصالح الفلسطينيين

وعلى هامش فعاليات الكورال تواجد جناح الهلال الأحمر بحرم الجامعة، الذي تم تخصيصه لتلقي التبرعات على مدار فعاليات اليوم.

يذكر أن فريق كورال الجامعة البريطانية فى مصر، نظم هذه الفعالية بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات.