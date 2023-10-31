عالم الزلازل الهولندي يدعم فلسطين: إسرائيل تسعى لضم غزة لأراضيها

بعد ارتفاع أسهمه بشكل كبير خلال توقعاته لحدوث الزلازل في عدة مناطق حول العالم، وتعرضه للكثير من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي وخبراء الزلازل، عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، والذي يعمل كباحث ومطور برمجيات، والمسؤول عن أول معهد لدراسة مواقع الكواكب وقت الزلازل الكبيرة، ليشارك متابعيه أرائه حول الصراع في منطقة الشرق الأوسط بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

عالم الزلازل الهولندي يدعم القضية الفلسطينية

وعلى غير المتوقع، ذكر «فرانك» دعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه الكبير مع أهل غزة، وهو ما أثار غضب العديد من متابعيه المؤيدين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة موقفه المدافع عن غزة، كما دعا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء من الاستهداف والقصف المتواصل عليهم في قطاع غزة، بحسب ما ذكره موقع «العربية».

شارك «هوغربيتس» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «غزة لن تبقى كما هي اليوم، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ستعمل على ضم قطاع غزة الذي يوجد به ملايين من السكان الأصليين، وسيسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي من خلال إبادته الجماعية التي تستمر على المنطقة».

العالم الهولندي يندد بتهجير أهل غزة من أراضيهم

نشر عالم الزلازل الهولندي، صورة لخريطة، يبدوا فيها انضمام الأراضي الفلسطينية إلى القوات الإسرائيلية، ثم كتب عليها تعليقًا يقول فيه: «إذا كنت لا تزال تعتقد أن هذا الصراع يدور حول "الإرهابيين"، فأنت مخطئ، فمنذ عام 1948 كان الأمر دائمًا يتعلق بترحيل الفلسطينيين، وهو ما يتم الآن، وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على طردهم بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية، وسيتم ضم غزة وتصبح تابعة لجيش الاحتلال».