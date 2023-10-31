جميلة إسماعيل: تصريحات رئيس الوزراء عن سيناء تبشر بالخير

قالت جميلة إسماعيل، إن هذه الزيارة الأولى لها في سيناء منذ سنوات طويلة، وهذه أرض الفيروز التي نعرفها، متمنية عودتها مرة أخرى لزيارتها.

وأضافت «إسماعيل»، خلال لقائها على هامش المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في الكتيبة 101 بالعريش، عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنها تتمنى زيارة كل المصريين لأراضي سيناء لرؤيتها على الطبيعة.

وتابعت، أنه خلال السنوات الماضية، كنا ننتظر سماع أخبارًا جيدة عنما سيحدث بالنسبة للمنطقة وسيناء وأهلها، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم عن سيناء مُبشرة للغاية ومطمئنة للمستقبل.