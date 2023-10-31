كريم عبدالعزيز عن مرافقة رئيس الوزراء إلى سيناء: فخور بزيارة أرض الفيروز اليوم

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء اليوم مع زملائه في الوسط الفني وبحضور رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تاريخي.

كريم عبد العزيز: فخور بأنني وسط أهلنا في سيناء

وأضاف في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء: «فخور بأننا وسط أهلنا في سيناء، لأن سيناء لديها طابع خاص وطعم خاص عند المصريين».

وتابع: «أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا في سيناء، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودايما سيناء مصرية».