«مدبولي»: زرت سيناء في 2011 ورصدت مدى إهمال الطرق.. والوضع تغير تماما الآن

أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى حجم الطرق التي جرى إنشاؤها في شمال سيناء، متابعا: «جيت سيناء قبل 2011، في زيارة سرية، ووصلت عند الحدود في رفح، عشان كان فيه قلق في 2010، وفاكر كويس أوي الطرق كانت عاملة إزاي، والمناطق عاملة إزاي».

أضاف «مدبولي» خلال كلمته في لقاء مع أهالي ومشايخ وعواقل سيناء: «وقتها كنت متأكدا أن هذه المنطقة تستحق منا تنمية عظيمة، عشان نقوم بيها، وده اللي بيتعمل دلوقتي، اللي بيتعمل النهارده تعويض عشرات السنين، هذا الجزء من أرض مصر مكناش قادرين ننميه بسبب ظروف الاحتلال أو ظروف خارجة عن إرادتنا».

وتابع: «من 2011 و2013 ولحد النهارده هذا الجزء كان مقصدا للأسف للإرهاب لكي يضرب الدولة، وأتذكر اليوم الحزين يوم شهداء مسجد الروضة».