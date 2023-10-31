«الصحة الفلسطينية»: 8610 شهداء و23 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

ارتفاع العدد إلى 8610 شهداء

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان وزارة الصحة الفلسطينية، الذي كشف عن ارتفاع الشهداء إلى 8610، وأكثر من 23 ألف جريح.

أوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، ظهر اليوم، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا، و2050 جريحا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

أضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء أطفال ونساء ومسنين.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قرار إبعاد محافظ القدس عدنان غيث

وفي سياق آخر، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار إبعاد محافظ القدس عدنان غيث، عن الضفة الغربية للسنة الخامسة على التوالي.

وقالت محافظة القدس في بيان، اليوم، إن هذا القرار هو استمرار لسياسة الاحتلال التي تستهدف الشخصيات الوطنية والدينية، ورموز السيادة الوطنية في القدس.