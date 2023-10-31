إقبال كبير على شراء السلع الغذائية من المنافذ المتحركة ببورسعيد.. تخفيضات تصل لـ 30%

يستمر الإقبال الكبير على المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ 30% بمحافظة بورسعيد، وذلك استمراراً لجهود المحافظة لضبط الأسعار تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد وبمتابعة ميدانية من رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأوضحت محافظة بورسعيد في بيان لها اليوم، أنه تم توفير منافذ متحركة «سيارات متحركة» لبيع السلع الغذائية منها الأرز و زيت الطعام بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، بالأحياء ومدينة بورفؤاد، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، استمرارا لجهود محافظة بورسعيد لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن .

مبادرة تخفيض الأسعار

وكانت محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة تخفيض الأسعار لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بجميع الأحياء، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت كيلو 45 جنيها، وسعر الأرز كيلو 21 جنيها.

يذكر أن محافظة بورسعيد تحرص على دعم المواطنين بتخفيض الأسعار على مختلف السلع الغذائية، خاصة الزيت والأرز بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال سيارات متحركة كمنافذ للبيع وثابتة، من خلال المعارض في الأسواق التجارية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

تكثيف حملات تموينية على مدار اليوم لضبط الأسعار

كما يتم تكثيف حملات تموينية على مدار اليوم لضبط الأسعار، وتحرير محاضر للبائعين في حالة البيع بأعلى من التسعيرة المقررة، على أن تستقبل محافظة بورسعيد آراء وملاحظات المواطنين حول السلع الغذائية وأسعارها واحتياجاتهم منها من خلال التواصل المستمر معهم.