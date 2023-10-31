1950 فلسطينيا تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلا على الأقل

أثار الدفاع المدني الفلسطيني قضية تحلل الجثث تحت المباني المنهارة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، مؤكدًا أن ذلك يثير مخاوف إنسانية وبيئية، وذلك بعد مرور 24 يوما من بدء العدوان على الشعب الفلسطيني.

1950 فلسطينيا تحت الأنقاض بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلاً

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه حتى 29 أكتوبر الجاري، جرى الإبلاغ عن فقدان نحو 1950 فلسطينيا، بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلاً، وقد يكونون محاصرين أو استشهدوا تحت الأنقاض.