استهداف عمارتين سكنيتين وسط قطاع غزة وسقوط شهداء

استشهد عشرات المواطنين وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف عمارتين سكنيتين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

طيران الاحتلال يدمر عمارة سكنية بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها أن أكثر من 15 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى جانب عشرات المصابين، عقب تدمير طيران الاحتلال عمارة سكنية بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفًا أن عشرات من الجرحى والشهداء لا زالوا تحت الأنقاض.

كما ارتقى عشرات الشهداء وأصيب آخرون في قصف لعمارة ساق الله في المخيم ذاته.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف جريح، منهم 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية وصل عدد الشهداء إلى 125 شهيدا، و2050 جريحا.