احتفالا بالذكرى الـ3 لإنشائه.. فقرات فنية وجولات مجانية بمتحف كفر الشيخ

احتفل متحف كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمرور 3 أعوام على افتتاحه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020.

متحف كفر الشيخ يحتفل بمرور 3 أعوام على افتتاحه

وأشار الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، أنّه جرى تنظيم عددٍ من الفعاليات، احتفالاً بمرور 3 أعوام على افتتاح متحف كفر الشيخ، منها معرض مؤقت بعنوان «نظرة للخلود»، يتضمن مجموعة من الأقنعة الجنائزية التي تؤكد اهتمام المصري القديم بحياة الخلود في العالم الآخر، ويستمر المعرض حتى 1 فبراير 2024.

وأضاف «عثمان»، أنّه جرى أيضًا تنظيم ملتقى علمي في قاعة المحاضرات بالمتحف، وتضمن عددًا من المحاضرات العلمية منها محاضرة بعنوان «منحوتات وسياقات من الإقليمين السادس والسابع في مصر السفلي خلال العصرين البطلمي والروماني»، وألقاها الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة حلوان وعضو اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، ومحاضرة بعنوان «المتاحف الإقليمية بين الواقع والمأمول» وقدمها الدكتور محمد مصطفى البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، ومحاضرة بعنوان «أحدث الاكتشافات الأثرية بكفر الشيخ» وقدمها الدكتور حسام غنيم، مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ.

تنظيم فقرات فنية

وأوضح «عثمان»، أنّ المتحف نظم فقرات فنية بالتعاون مع مركز ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ، ونظم القسم التعليمي، ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال، إلى جانب تقديم جولات إرشادية مجانية لزائري المتحف من المصريين.

ويقع متحف كفر الشيخ ببنائه الحديث في موقع متميز ‏بمدينة كفر الشيخ بجوار جامعة ‏كفر الشيخ، وترجع فكرة إنشائه إلى عام 1992، بعدما ‏خصصت محافظة كفر الشيخ قطعة أرض بمساحة ‏‏6700 متر مربع لإنشاء متحف ‏قومي للمحافظة، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح المتحف عبر الفيديو كونفرانس يوم 31 أكتوبر 2020.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

ويعتبر الموضوع الرئيسي للعرض المتحفي بمتحف كفر ‏الشيخ تجسيداً للمحات من أسطورة «إيزيس» و«أوزوريس» والصراع بين «حور» و«ست»، التي تُمثل رؤية المصري ‏القديم للصراع بين الخير والشر، إذ ارتبطت الأسطورة ‏بمفهوم الملكية المصرية وعقيدة البعث والخلود، وذلك من خلال ‏عرض العديد من القطع الأثرية التي تصور المعبودات الرئيسية.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي، الدور التاريخي لمدن كفر الشيخ عبر العصور، التي من أبرزها مدينتي «بوتو» و«سخا»، فقد ارتبطت بوتو بالملكية المصرية وكانت من أقدم العواصم السياسية في تاريخ البشرية، وكانت مدينة «سخا» عاصمة للأسرة الرابعة عشر التي عاصرت حدثاً فارقاً في تاريخ مصر القديمة وهو احتلال الهكسوس لمصر، وقد لعبت مدينة كفر الشيخ دوراً حضارياً مهماً عبر العصور، ويظهر ذلك ‏من خلال العديد من القطع الأثرية المميزة، بدءًا من الأدوات ‏الحجرية والأواني الفخارية والأختام الطينية التي تعود إلى عصر ما قبل الأسرات والعصر العتيق، وتعكس الحياة ‏اليومية والحرف والصناعات عند المصريين القدماء، والعلوم التي برع فيها المصريين القدماء مثل الطب والصيدلة.

كما يُسلط المتحف، الضوء على مسار العائلة المقدسة في مصر من ‏خلال مدينة «سخا»، إحدى المدن التي مرت بها العائلة ‏المقدسة خلال تواجدها في مصر، بالإضافة إلى ذلك ‏يعرض المتحف بعض القطع الأثرية التي تعود للعصر ‏الإسلامي وتكشف روعة الفن والتراث الإسلامي وربطها ‏بمدينة فوه التي ازدهرت في العصر الإسلامي.